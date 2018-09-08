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Идлиб. Архивное фото

Встреча лидеров террористических группировок прошла в Идлибе

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Новости
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По имеющимся у Минобороны России данным, главы террористических группировок собрались, чтоб окончательно утвердить сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. Сходка лидеров террористических группировок с участием "Белых касок" прошла в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сирия
© Sputnik . Михаил Воскресенский
МИД Сирии обвинил "Белые каски" в похищении детей для инсценировки химатаки

"По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра")* и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана")* с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски")", — заявил он.

"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин", — добавил Конашенков.

По данным Минобороны, сигналом к началу провокации станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку западных правительств благодаря роликам в интернете, в которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018/ Omar Haj Kadour
"Белые каски" привезли отравляющие вещества боевикам в Сирии

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.

*Запрещенные в России организации.



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