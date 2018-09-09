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Американский войска в Сирии

СМИ: США укрепляют военный контингент в Сирии

© Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Новости
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Вашингтон укрепляет военное присутствие в районе гарнизона в связи с предупреждением России о готовящемся ударе по укрывающимся там боевикам.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Пентагон усиливает контингент в удерживаемом силами коалиции форпосте ат-Танф на юго-востоке Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Источники в минобороны США сообщили, что в регион переброшены более ста морских пехотинцев.

Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Встреча лидеров террористических группировок прошла в Идлибе

"США не хочет конфронтации с Россией, правительством Сирии или с любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне", — цитирует канал заявление спикера Центрального командования США Уильяма Урбана.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с террористами "Исламского государства"*. Более того, коалиция оказывает серьезную поддержку "Сирийским демократическим силам" в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что диверсионная группа террористов, база которых находится в районе Эт-Танфа, попыталась прорваться в направлении Пальмиры. В результате двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен.

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© Sputnik . Михаил Климентьев
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Задержанные рассказали, что они должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.
Один из пленных боевиков рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

Территория сирийской провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительством. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы, принадлежащие к ряду группировок, которые периодически атакуют позиции правительственных войск.

Путин заявил, что террористы в Идлибе готовят провокации>>

В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что, согласно информации независимых источников, террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию с целью возложить вину на Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
перемирие, США, Сирия


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