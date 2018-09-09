Аналитик из Болгарии: Крым будет русским вечно

Болгарская делегация в состав которой вошло десять человек, представляющих научные и деловые круги, принимает участие в международном фестивале "Болгарские встречи", организованном крымскими болгарами в память о славных страницах из истории Болгарии и России, благодаря которым в 1878 году стало возможно восстановление болгарской государственности.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Представитель делегации из Болгарии, геополитический аналитик Валентин Вацев, находящийся с визитом на полуострове, заявил, что Крым всегда был русским и останется таковым на века, передает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Мальгавко Шансов нет: National Interest о возвращении Крыма Украине

"Здесь еще в воздухе витает атмосфера праздника. Люди еще не забыли, что несколько лет тому назад с Крымом случилось что-то очень важное. Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце", — заметил Вацев.

Аналитик также попросил не заострять внимание на антироссийской пропаганде. "Не стоит верить тупой западной пропаганде, что Россия оттяпала от Украины кусочек украинской священной земли. Ничего подобного. Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности", — сказал Вацев.

"Наша техническая ошибка, которую мы откорректируем в следующий раз, что надо было пригласить куда больше людей в состав нашей делегации ", — подчеркнул аналитик.

Это далеко не первая иностранная делегация, приезжающая в Крым. Так, в среду полуостров посетили представители американской организации "Центр гражданских инициатив". Они высадили в Крыму аллею дружбы, а также заверили жителей полуострова в поддержке происходящих в Крыму процессов.

© Sputnik . Евгений Биятов В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party–2018

В августе с рабочим визитом регион посетила группа норвежских общественников. А неделей ранее в Крым приехала делегация из Японии. Глава делегации Мицухиро Кимура заявил, что намерен донести до жителей своей страны "всю правду о событиях в Крыму". Первого августа на полуостров прибыла группа политиков и бизнесменов из Словакии.

В конце июля военно-морской парад, который прошел в день ВМФ в Севастопольской бухте, посетили депутаты чешского парламента.

Для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме, в апреле на полуостров приехала крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.

"Апокалипсис, прячемся": буйство стихии на побережье Черного моря глазами очевидцев>>

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.