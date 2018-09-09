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СМИ: президент Молдавии Игорь Додон попал в аварию

© Sputnik Miroslav Rotari
Новости
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ДТП с участием президентского кортежа произошло на трассе Страшены—Калараш. Грузовик протаранил колонну машин. Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены-Калараш, передает РИА Новости со ссылкой на молдавский телеканал Publika.md.

"По предварительным данным, президент был доставлен в больницу", — сказано в сообщении.

 Кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

"Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Молдавии.

"Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", — сообщил пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский.

В пресс-службе главы Молдавии информацию о происшествии пока не подтвердили.

Теги:
авария, Игорь Додон


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