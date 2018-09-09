Самолеты США нанесли удары по Сирии запрещенными фосфорными боеприпасами

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Два американских самолета F-15 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Владимира Савченко.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — заявил он.

Савченко также отметил, что в результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.