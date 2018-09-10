Неизвестный ранил ножом семерых в Париже

Инцидент произошел около кинотеатра в 20-м округе Парижа около 22:45.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Неизвестный ранил ножом семь человек в Париже, он задержан, сообщает РИА Новости. Пять пострадавших доставлены в реанимацию, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в состоянии шока.

Преступник, вооруженный также металлическим прутом, ранил двух мужчин и женщину, после чего свидетель нападения, игравший неподалеку в петанк, бросил в него металлический шар, спугнув его.

Затем неизвестный напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера. Подозреваемого задержали сотрудники бригады по борьбе с преступностью.

По предварительным данным, нападение не является терактом.

Двадцать третьего августа вооруженный ножом мужчина напал на людей в коммуне Трапп в западном пригороде Парижа. В результате нападения погибли два человека, один был тяжело ранен. Полиция ликвидировала злоумышленника, позднее стало известно, что он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.