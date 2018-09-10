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Союз МС-09

Комиссия подтвердила преднамеренность дыры в "Союзе", но не нашла виновных

© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Новости
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Утечку воздуха из-за отверстия в обшивке "Союза МС-09" нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла.

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Внутреннее расследование РКК "Энергия" признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", но не нашла виновных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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© Фото: Роскосмос
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"Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в ходе производства, соответственно оно было сделано преднамеренно", — сказал собеседник агентства.

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.



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