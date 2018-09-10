Книгу соболезнований в связи с гибелью премьера Абхазии открыли в Тирасполе

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Книгу соболезнований в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия открыли в Тирасполе 10 сентября. Об этом сообщил Полномочный Представитель Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике Александр Ватаман.

© Sputnik . Николай Рютин Книгу соболезнований в связи с гибелью премьера Абхазии откроют в Турции

"Сегодня Официальное Представительство Республики Абхазия посещают государственные деятели и простые граждане Приднестровья. Они не были лично знакомы с Геннадием Леонидовичем Гагулия, но то горе, которое случилось в Абхазии, они воспринимают как свое. Они пришли в Официальное Представительство высказать слова соболезнования в связи с трагической гибелью премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия, сопереживая и скорбя вместе с братским народом Абхазии", — говорится в официальном сообщении представительства.

Оставить записи в книге соболезнований в Тирасполе пришли посланник Посольства России в Молдове Романов Рома, представитель Южной Осетии в ПМР Виталий Янковский и Председатель Совета Народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.

"Спасибо всем кто не остался равнодушным к трагедии, кто выразил слова сочувствия и поддержки семье Геннадия Леонидовича, его близким и всему народу Абхазии", — сказал Ватаман.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября. Похороны пройдут 12 сентября. Власти республики объявили траур в связи с гибелью премьер-министра. В среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.