Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН под председательством Трампа

США в сентябре председательствуют в Совете Безопасности ООН. Ранее Трамп заявил, что лично возглавит заседание Совбеза ООН 26 сентября, которое будет посвящено ситуации с Ираном.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет председательствовать президент США Дональд Трамп, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

"Да, министр Лавров будет участвовать", — ответил Небензя на соответствующий вопрос.

Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совбеза ООН также отметил, что планы западной коалиции в Сирии не очень обнадеживают Россию.

"Многие просили нас раскрыть наши планы по Сирии, мы тоже хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии. Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей, членов коалиции, так и сегодня в ходе заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадеживают, мы слышим конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России", — сказал Небензя.

Постпред России при ООН заявил, что Россия имеет неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR В сирийском Идлибе начались съемки постановочной провокации с химоружием

"Якобы президент (Сирии Башар) Асад отдал приказ о применении хлора, сирийские власти не собираются этого делать, у них нет химического оружия", — сказал Небензя.

Небензя отметил, что "это было бы приглашение западной "тройке" нанести удар по Сирии, которым они как раз и угрожают именно под предлогом использования химоружия".

"Зато провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны — у нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", — заключил постпред.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для «натуральности» съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.