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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ. День третий

Мир без предварительных условий: предложение Путина премьер-министру Японии

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит во Владивостоке 11-13 сентября.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией, передает РИА Новости.

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо Абэ сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал российский лидер.
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ
© Sputnik . Сергей Мамонтов
Премьер-министр Японии: Москва и Токио сделают все для заключения мирного договора

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Определиться с Курилами: Абэ рассчитывает на углубленные переговоры с Путиным>>

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Теги:
переговоры, договоренности, Владимир Путин, Синтаро Абэ, Япония, Россия


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