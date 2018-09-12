Мир без предварительных условий: предложение Путина премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит во Владивостоке 11-13 сентября.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией, передает РИА Новости.

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо Абэ сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал российский лидер.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

© Sputnik . Сергей Мамонтов Премьер-министр Японии: Москва и Токио сделают все для заключения мирного договора

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

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Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.