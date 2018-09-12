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Ражден Гумба

Бжания о Раждене Гумба: записывал мелодии на собственном "языке"

© Фото : их архива семьи Гумба
Новости
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Первый абхазский композитор Ражден Гумба родился 12 сентября 1926 года. О своих воспоминаниях об артисте в интервью Sputnik рассказала директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Свои первые произведения Ражден Гумба написал в 14 лет, рассказала в интервью радио Sputnik, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

По ее словам, в этом возрасте будущий композитор не был обучен профессиональным навыкам и не знал правил написания нот.

"Все мелодии, которые он придумывал, он записывал собственными знаками, на своем, придуманном языке", — рассказала Бжания.

Ражден Гумба
© Фото : из архива семьи Гумба
Ражден Гумба

В 1947 году Ражден Гумба поступил в Сухумское музыкальное училище, где обучился нотной грамоте. В то время в училище не было отделения композиции, его открыли специально для артиста, из Тбилиси были приглашены специалисты.

В 1955 году артист поступил на хоро- дирижерские курсы при Доме народного творчества Тбилиси. В том же году Гумба возглавил Народный ансамбль песни и танца Абхазии. Помимо того, что артист был директором ансамбля, он продолжил сочинять хоровые композиции и симфонические произведения, а также дирижировал ансамблем.  По словам Бжания, в основе его работы всегда лежало народное творчество.

"Это был профессионал с глубокой национальной природой. Национальные истоки  проходят через все его творчество и этим он и ценен для абхазского творчества. Я думаю, что его любовь к народному пению и повлияла на то, что он стал первым профессиональным композитором", — сказала она. 

Бжания о Раждене Гумба: профессионал с глубокой национальной природой>>

Ражден Гумба
© Фото : из архива семьи Гумба
Ражден Гумба

Первый абхазский композитор Ражден Гумба был удостоен звания Народного артиста Абхазии, Заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР и государственной премии Дмитрия Гулия.  Композитор умер в возрасте 80 лет, 21 августа 2007 года.

Теги:
композиторы, культура, Абхазская государственная филармония, Абхазия


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