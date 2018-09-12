В Швеции подали в суд против "Северного потока — 2"

Разрешение на работу в своих территориальных водах уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG, реализующая проект строительства газопровода, разработала альтернативный маршрут в обход Дании, парламент которой намерен наложить вето или же задержать реализацию проекта.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Швеции, передает РИА Новости.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода "Северный поток — 2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы организации утверждают, что строительная документация являются неполной и неточной, так как она не учитывает влияние строительства на дикую природу в Балтийском море", — сказано в заявлении организации.

Строительство газопровода в Швеции подразумевает детонирование бомб, оставшихся на морском днем после Второй мировой войны. Эти работы нанесут непоправимый вред охраняемым морским млекопитающим, подчеркивается в сообщении группы.

Это не первый иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже одобрили его реализацию.

В Стокгольме неоднократно негативно высказывались о строительстве газопровода.

Так, Шведское радио сообщало, что несколько парламентских партий критически оценивают "Северный поток — 2" и хотели бы остановить этот проект.

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о намерении остановить строительство газопровода не могут повлиять на его реализацию.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока — 2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", — сказал он.

© Sputnik . Максим Блинов ВТО "предала" ЕС и поддержала Москву

Эриксон также подчеркнул, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.

"По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет", — добавил посол.

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод собираются проложить рядом с "Северным потоком" от побережья России до Германии.

Альтернативный маршрут: почему русский газ в Европе невозможно остановить>>

Разрешение на реализацию проекта осталось получить только от Дании.

Против строительства газопровода выступает ряд западных государств, в частности Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон рассчитывает на реализацию собственных планов по поставкам СПГ в Европу. Кроме того, проект критикуют Литва, Латвия и Польша, главы парламентов которых подписали совместное обращение против "Северного потока – 2". По их мнению, проект является политическим.

В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, и призывали прекратить его политизацию.