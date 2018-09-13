ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Совет ЕС продлил в четверг индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу совета.

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Ограничительные меры продлены "до 15 марта 2019 года".

"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций", — сказано в сообщении.

В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

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Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.