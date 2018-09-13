Ученые обнаружили удивительное сходство в жестах маленьких детей и приматов

Ученые считают, что взаимодействие с другими представителями своего вида в раннем возрасте является важной частью процесса обучения молодых шимпанзе. Согласно одному из исследований, они могут узнать доброту и сострадание, увидев их примеры в сообществе.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что дети в возрасте от одного до двух лет используют 52 жеста, более 95% которых используют и шимпанзе с гориллами. Работа опубликована в научном журнале Animal Cognition, передает РИА Новости. © Sputnik . Alexandr Kryazhev Чище чем у людей: ученые выяснили, почему у шимпанзе чистые "постели"

Исследователи занимаются изучением коммуникаций крупных приматов более 20 лет. Впервые, наряду с наблюдением за поведением высших приматов, они обратились к изучению невербальных средств общения маленьких детей и были удивлены тем, как много совпадений удалось обнаружить.

За шимпанзе наблюдали в их естественной среде обитания в Уганде, за детьми — в воспитательных учреждениях и домашней обстановке. Ученые также использовали данные одного из предыдущих исследований о жестах горилл.

Ученые выделили у детей 52 жеста. Как оказалось, шимпанзе используют 46 из них (89 %), а вместе с гориллами — 50 жестов (96%).

Например, и детеныши шимпанзе, и дети для передачи различных сообщений хлопают, топают, обнимаются и качают головами. Совпадения указывают на то, что эти врожденные жесты были "унаследованы" от общего предка 5-6 миллионов лет назад.

Ясельный период: в Сухумском питомнике показали новорожденных обезьян>>

Что касается отличий, маленькие дети гораздо чаще используют указательные жесты. Кроме того, только детям свойственно махать руками, чтобы поздороваться или попрощаться.