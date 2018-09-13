В МИД Франции уверены, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. В МИД Франции уверены, что Сирия продолжает хранить у себя тайный арсенал химического оружия, сказал представитель французского министерства, передает РИА Новости. © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Террористы готовятся использовать хлор во время постановочной химатаки в Идлибе

"В российско-американском соглашении 2013 года, одобренном резолюцией 2118 Совета Безопасности, содержится призыв к сирийскому режиму уничтожить все запасы химического оружия. Это положение быстро стало уязвимым в связи с открытием в 2014 году, что Сирия продолжала использовать химическое оружие, в то время как было объявлено о полном уничтожении ее арсенала", — заявил представитель МИД Франции на специальном брифинге в четверг.

"Мы считаем, что сегодня Сирия сохраняет подпольные мощности", — подчеркнул он.

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Организация по запрещению химического оружия постоянно выражает свои сомнения по поводу правдивости первоначального заявления сирийского руководства о запасах химического оружия, которое было сделано в 2013 году на основании соглашения.

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"Ответственность сирийских вооруженных сил и сил безопасности в случаях многократного использования этого оружия не вызывает сомнений. Их ответственность была подтверждена три раза в отношении использования хлора и единожды в отношении использования зарина совместным механизмом расследования ООН и ОЗХО. Франция намерена и дальше поддерживать "красные линии" в отношении использования химического оружия в тесной координации с ближайшими партнерами. Как напомнил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, доказанное, проверенное и смертельное использование этого оружия будет иметь те же последствия, что и в апреле прошлого года", — сказал представитель французского министерства.

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После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.