Стало известно, когда и как можно будет приобрести в России новые iPhone

Ритейлеры ожидают повышенный спрос на новые iPhone. Apple остается одним из лидеров рынка и новые модели iPhone предсказуемо будут пользоваться популярностью, считают эксперты.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Предзаказы на две новые модели iPhone — XS и XS Max — в России стартуют 21 сентября, после старта продаж их можно будет приобрести по программе trade-in, рассказали РИА Новости крупные российские ритейлеры.

© REUTERS / Stephen Lam Apple презентовала новые iPhone

Американская компания Apple в среду презентовала сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Модели IPhone XS и iPhone XS Max поступят в продажу с объемом памяти: 64, 256 и 512 Гб.

Соответственно, цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Смартфон iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127,99 тысячи рублей. Модель iPhone XR должна быть доступна для покупателей в РФ 26 октября, воспользоваться услугой предзаказа 19 октября.

Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple. Кнопка Home отсутствует на обеих моделях.

© AP Photo. Marcio Jose Sanchez Презентация Apple

Предзаказ

По словам представителей ритейлеров, продажи iPhone XS, iPhone XS Max начнутся в России 28 сентября, а предзаказ можно сделать, начиная с 21 сентября.

В "М.Видео", "Эльдорадо", "re:Store", "Связной/Евросеть", "Мегафон" и МТС в этом году предзаказ на новинки от Apple начнется 21 сентября. Покупатели у всех указанных ритейлеров смогут оформить платный предзаказ на сайтах и в магазинах по всей стране.

Trade-in и рассрочка

Представители компаний также сообщили, что новинки от Apple можно будет приобрести по программе trade-in и в рассрочку.

© Sputnik . Наталья Селиверстова IPhone не попал в список самых популярных товаров Apple

"Новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in в "М.Видео". На ряд моделей уже на этапе предзаказа будет действовать рассрочка", — сказали в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

В МТС также на этапе предзаказа смартфонов можно будет оформить беспроцентную рассрочку. Кроме того, в МТС новинки Apple после старта продаж будут участвовать в программе trade-in, рассказали в компании.

В re:Store на новинки также будет действовать программа trade-in, рассказала представитель ритейлера.

Ожидания по спросу

"Мы ожидаем высокий спрос на новые iPhone. Apple является одним из лидеров рынка, мы убеждены, что новые модели iPhone будут пользоваться популярностью", — заявила старший вице-президент объединенной компании "Связной/Евросеть" Дагмара Иванова.

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В "М.Видео-Эльдорадо" также рассчитывают, что новинки будут пользоваться спросом у покупателей. "В прошлом году представленные новинки, особенно юбилейный iPhone, пользовались высоким спросом, по итогам предзаказа спрос на iPhone X в несколько раз превысил аналогичные показатели на iPhone 7. Надеемся, и новая линейка будет востребована среди наших покупателей", — проинформировала пресс-служба группы "М.Видео-Эльдорадо"

"В связи с тем, что появляется новый формат iPhone XS Max, ожидаем увеличение продаж по сравнению с прошлым годом, когда стартовали продажи предыдущей модели. Покупателей нашей сети высокая цена на новые iPhone не отпугнет, re:Store работает со средним сегментом покупателей", — сказала Семушина из re:Store.

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В "Мегафоне" придерживаются другой точки зрения. "Ажиотажного спроса на новые iPhone мы не ожидаем из-за высокой цены на устройства, однако своего покупателя товар, несомненно, найдет. Мы прогнозируем, что значительная часть устройств будет продаваться в рассрочку", — подчеркнул коммерческий директор "Мегафон Ритейл" Никита Кочерженко.