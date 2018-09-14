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Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

Россия использовала "ракеты-невидимки" против условного противника

Министерство обороны РФ
Новости
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Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Российские военные применили "ракеты-невидимки", превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги, во время учений "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника 76 дивизии ПВО полковника Сергея Тихонова.

Учения танковых войск Восточного военного округа
© Sputnik . Евгений Епанчинцев
Россия проводит крупнейшие со времен холодной войны учения

"Никаких стопроцентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", — сообщил он.

В ходе условного массированного удара российским вооруженным силам предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс". Командованием было принято решение не ограничиваться обычными учебными ракетами.

Как отметил Тихонов, несмотря на сложные условия, российские расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты, причем некоторые из них — еще на подлете.

Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.



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