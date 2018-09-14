Возможного организатора преступного сообщества задержали на границе с Абхазией

68-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали, когда он пытался на собственной машине выехать из России в Абхазию.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Подозреваемый в организации преступного сообщества задержан на российско-абхазской границе, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

68-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали, когда он пытался на собственной машине выехать в Абхазию.

"Когда мужчину задержали, оказалось, что это не единственная статья уголовного кодекса, в рамках которой мужчина проходит в качестве подозреваемого", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, органы внутренних дел, инициировавшие розыск 68-летнего жителя Санкт-Петербурга, вменяют ему "незаконное предпринимательство" и "подделку документов".