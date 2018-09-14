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Центральный банк России

Центробанк России повысил ключевую ставку впервые за четыре года

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Изменение ключевой ставки связано с повышенной волатильностью курса рубля из-за оттока капитала с российского рынка.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Центральный банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, сообщает РИА Новости.

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США.
© Sputnik . Алексей Сухоруков
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За последние четыре года это произошло впервые — с 2014-го показатель только снижался.

В этом году Центробанк тоже дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике сильно снизилась. При этом нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в четыре процента Центробанк оценивал в шесть-семь процентов, то есть на два-три процентных пункта выше таргета.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.




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