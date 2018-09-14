Двенадцатая обвиняемая появилась по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Фигурантами уголовного дела уже выступают 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стала бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей, работавшая в областной инспекции под руководством Танзилии Комковой, которая также проходит обвиняемой по этому делу, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Sergey Pyatakov Названа причина пожара в "Зимней вишне"

Следствие считает, что Комкова, руководившая ведомством до 2014 года, злоупотребляла должностными полномочиями, и настаивает на заключении ее под стражу. Отмечается, что она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания "Зимней вишни" и это привело к гибели посетителей. Как поясняли в СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах сына, который попросил ее "помочь" неким людям.

По данным источника РИА Новости, знакомого с делом, именно Шенгерей отвечала за проверку здания, переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината. По мнению собеседника агентства, она могла вместе с начальницей скрыть найденные нарушения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.