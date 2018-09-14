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Слишком дорого: прокуратура запретила мэрии Сочи обставить зал люксовой мебелью

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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После проверки сопровождавших сделку документов выяснилось, что к закупаемым столам и стульям предъявлены чрезмерные требования, сообщила Прокуратура Краснодарского края.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Администрация Сочи отказалась от закупки дорогой мебели на 6,2 миллиона рублей для "торжественных совещаний" после предостережения надзорного ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Судейский молоток на долларовых купюрах
© Fotolia / Roman
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В сентябре администрация Сочи объявила электронный аукцион на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта 6,2 миллиона рублей. Цена закупки способствовала публикации статьи об этом в интернете и привлекла внимание прокуратуры к готовящейся сделке.

"В частности, мебель должна быть выполнена из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева, что не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", — сказано в сообщении.

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В связи с найденными нарушениями директору муниципального заказчика объявлено предостережение, "в результате чего в этот же день указанная закупка была отменена", отмечает пресс-служба.

Теги:
коррупция, Сочи, Россия


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