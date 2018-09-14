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Мясо и яйца, фото из архива

Любовь к мясу довела китайца до операционной

CC0 / webandi / Schnitzel
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Глист поселился в теле 26-летнего жителя города Наньчана и вызвал приступы эпилепсии.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Десяти-сантиметрового червя живым извлекли из мозга пациента китайские врачи, и даже после излечения он продолжил плавать в пробирке, пишут РИА Новости.

26-летний мужчина обратился к врачам после того, как у него начались приступы эпилепсии, объяснение которым не могли найти местные специалисты. Мужчину направили в центральную больницу региона, где ему сделали анализы крови, результаты которых показали, что у него внутри живет червь Spirometra mansoni.

Паразит поселился в мозгу у пациента. Врачи полагают, что пациент занес яйца глиста, съев мясо слабой прожарки на гриле, которое он называет одним из своих любимых блюд. Попадая в организм, яйцо или личинка червя всасываются в кровоток, после чего поселяются в одном из органов.



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