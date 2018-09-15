18:53 15 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Вид на ураган Флоренс с МКС

Жертвами урагана "Флоренс" в США стали пять человек

© Фото: ESA/Alexander Gerst
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Пять человек погибли в американском штате Северная Каролина из-за урагана "Флоренс", среди них восьмимесячный ребенок, сообщает РИА Новости.

Женщина и восьмимесячный ребенок погибли при падении дерева на дом в городе Уилмингтон.

В Кинстоне 78-летний мужчина погиб от удара током, а еще один мужчина, 77 лет, стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.

Еще один человек погиб в прибрежном округе Пендер.

Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины 14 сентября. И хотя за последние дни он ослаб с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час, синоптики предупреждают, что "Флоренс" остается одним из наиболее опасных ураганов за последнее время, так как грозит масштабными наводнениями.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс собак
Красивые и умные: выставка легавых в Сухуме
Естественный отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
"Естественный" отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia