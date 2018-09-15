Жертвами урагана "Флоренс" в США стали пять человек

Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Пять человек погибли в американском штате Северная Каролина из-за урагана "Флоренс", среди них восьмимесячный ребенок, сообщает РИА Новости.

Женщина и восьмимесячный ребенок погибли при падении дерева на дом в городе Уилмингтон.

В Кинстоне 78-летний мужчина погиб от удара током, а еще один мужчина, 77 лет, стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.

Еще один человек погиб в прибрежном округе Пендер.

Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины 14 сентября. И хотя за последние дни он ослаб с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час, синоптики предупреждают, что "Флоренс" остается одним из наиболее опасных ураганов за последнее время, так как грозит масштабными наводнениями.