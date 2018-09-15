Названы страны с самым высоким уровнем человеческого развития

Индекс человеческого развития - это показатель, вычисляемый каждый год для межстранового сравнения качества жизни.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. В докладе Программы развития ООН сообщается, что Россия вошла в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития, передает РИА Новости.

Доклад был презентован накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Россия заняла 49-е место из 189 стран вошедших в рейтинг. Группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств, из стран ближнего зарубежья в их число попали также Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Белоруссия (53-е место) и Казахстан (58-е место).

На первом месте Норвегия. В тройке лидеров также Швейцария и Австралия.

Большинство стран постсоветского пространства попали в следующую группу государств — с высоким уровнем развития. Грузия на 70-е месте, Азербайджан стал 80 — м, место Армении — 83-е, а Украина на 88-м, Узбекистан оказался на 105-й позиции, а Туркмения — на 108-й. Молдавия и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития и расположились на 112-м и 127-м местах соответственно.

При расчете индекса человеческого развития используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.