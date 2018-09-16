Гастроли театра Адыгеи и кино: культурные события в Абхазии на неделю

Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 сентября.
Культурная неделя будет до головокружения насыщенной. Зрителю придется разрываться между спектаклями, концертами и кино.
17 сентября в 19.00 на сцене Государственного Русского драмтеатра имени Фазиля Искандера покажут комедию "Клинический случай".
20 и 21 сентября в 19.00 – полюбившаяся всем постановка "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера.
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба
В Абхазском драмтеатре с 15 по 22 сентября проходят гастроли Национального театра Адыгеи.
17 сентября в 19.00 постановка "Кабала святош" по пьесе Михаила Булгакова.
19 сентября в 19.00 – "Слуга двух господ" Карло Гольдони.
21 сентября в 11.00 – детская сказка "Только вперед", в 14.00 и 19.00 театрализованная литературно-музыкальная композиция "Заклинаю, помните".
22 сентября в 19.00 – спектакль по пьесе Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг".
Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба
В Абхазской Госфилармонии 19 сентября в 19.00 пройдет этнопроект "Адыги" с участием Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.
SKLAD
18 сентября в 19.00 состоится кинопоказ "Соль земли" режиссеров Вим Вендерс, Джулиано Сальгаду.
Пицунда
В Пицундском храме продолжаются концерты в рамках летнего сезона 2018.
17 сентября выступают Лука Гаделия и Елена Анкваб.
18 сентября – Алла Отырба (фортепиано) и Марина Шамба.
19 сентября – концертный вечер Хоровой капеллы и Марины Шамба.
20 сентября Марина Шамба даст концерт с Камерным оркестром.
21 сентября – сольный концерт Марина Шамба (орган).
22 сентября концерт камерной музыки (Алла Отырба, Нана Черкезия, Асида Шакая, Михаил Алхазов).
23 сентября сольный органный концерт Луки Гаделия.
Все концерты начинаются в 17.00