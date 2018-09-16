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Гастроли театра Адыгеи и кино: культурные события в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 сентября.

Культурная неделя будет до головокружения насыщенной. Зрителю придется разрываться между спектаклями, концертами и кино.

17 сентября в 19.00 на сцене Государственного Русского драмтеатра имени Фазиля Искандера покажут комедию "Клинический случай".

Спектакль Клинический случай
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Клинический случай"

20 и 21 сентября в 19.00 – полюбившаяся всем постановка "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера.

Спектакль Все мои сыновья
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Все мои сыновья"

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба

В Абхазском драмтеатре с 15 по 22 сентября проходят гастроли Национального театра Адыгеи.

17 сентября в 19.00 постановка "Кабала святош" по пьесе Михаила Булгакова.

19 сентября в 19.00 – "Слуга двух господ" Карло Гольдони.

21 сентября в 11.00 – детская сказка "Только вперед", в 14.00 и 19.00 театрализованная литературно-музыкальная композиция "Заклинаю, помните".

22 сентября в 19.00 – спектакль по пьесе Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг".

Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта Кавказский меловой круг
© Sputnik
Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба

В Абхазской Госфилармонии 19 сентября  в 19.00 пройдет этнопроект "Адыги" с участием Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.

Культурная площадка SKLAD
© Sputnik
Культурная площадка SKLAD

SKLAD

18 сентября в 19.00 состоится кинопоказ "Соль земли" режиссеров Вим Вендерс, Джулиано Сальгаду.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых туристов в Абхазии

Пицунда

В Пицундском храме продолжаются концерты в рамках летнего сезона 2018.

17 сентября выступают Лука Гаделия и Елена Анкваб.

18 сентября – Алла Отырба (фортепиано) и Марина Шамба.

19 сентября – концертный вечер Хоровой капеллы и Марины Шамба.

20 сентября Марина Шамба даст концерт с Камерным оркестром.

21 сентября – сольный  концерт Марина Шамба (орган).

22 сентября концерт камерной музыки (Алла Отырба, Нана Черкезия, Асида Шакая, Михаил Алхазов).

23 сентября сольный органный концерт Луки Гаделия.

Все концерты начинаются в 17.00



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