Мониторинг усиливается: американский беспилотник обнаружили у берегов Краснодарского края

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря, передает РИА Новости.

По данным ресурса Plane Radar, беспилотник взлетел на авиабазе НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал исследование линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, беспилотник со стороны Николаевской области Украины улетел к побережью Крыма и Краснодарского края.

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Самолет проводил мониторинг в указанном регионе порядка восьми часов, иногда приближаясь к побережью России на расстояние 40 километров. В 22:19 беспилотник направился обратно на аэродром базирования.

Около полудня в районе черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

14:36 мск.

Как предполагалось, полетел мониторить Российское🇷🇺 побережье Чёрного моря. pic.twitter.com/CezPGuJYb4 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.

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Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.