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Американский стратегический разведывательный самолет RQ-4 Hawk

Мониторинг усиливается: американский беспилотник обнаружили у берегов Краснодарского края

© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Новости
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Частота мониторинговых полетов американских беспилотных летательных аппаратов в последние месяцы значительно увеличилась.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря, передает РИА Новости.

По данным ресурса Plane Radar, беспилотник взлетел на авиабазе НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал исследование линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, беспилотник со стороны Николаевской области Украины улетел к побережью Крыма и Краснодарского края.

Самолет проводил мониторинг в указанном регионе порядка восьми часов, иногда приближаясь к побережью России на расстояние 40 километров. В 22:19 беспилотник направился обратно на аэродром базирования.
Около полудня в районе черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.

Теги:
беспилотники, разведка, НАТО, Россия, США


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