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Ракетный удар по Сирии. Архивное фото

Кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО попали в сеть

© AP Photo. Hassan Ammar
Новости
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Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО, передает РИА Новости.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

Силы обороны Израиля многократно наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.



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