Сбивают с ног: потоки воды захлестнули улицы в Сочи

Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей 14 сентября объявил штормовое предупреждение на выходные.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Проливной дождь и проблемы в работе ливневок создают в некоторых случаях угрозу здоровья и жизни людей в Сочи. Об этом сообщает "Макс Портал". © Sputnik . Алексей Куденко Штормовое предупреждение объявлено в Сочи на вечер пятницы и выходные

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях видно, как потоки воды сбивают с ног взрослых мужчин и несут в сторону автотрасс и моря. Им с трудом удается ухватиться за колеса припаркованных машин.

"От старшего оперативного дежурного Сочинского филиала ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что в результате обильных осадков прошедших на территории города Сочи произошло подтопление улиц и придворовых территории в поселке Кудепста Хостинского района", — сообщает "Макс Портал".

По предварительной информации подтоплено три придомовых территорий, из них в один дом зашла вода.

"Эвакуация из подтопленного домовладения не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России", — отмечает "Макс Портал".

Для уточнения оперативной обстановки на место подтопления направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно для откачки воды направлены подразделения МЧС России и Кубань-Спас.