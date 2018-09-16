Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Новинка корпорации Apple — iPhone XS Max — установила рекорд стоимости за ремонт гаджета, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Stephen Lam Apple презентовала новые iPhone

Ранее этот рекорд принадлежал другому смартфону компании — iPhone X, замена дисплея которого стоила 279 долларов, а полный ремонт — 549 долларов.

За ремонт дисплея iPhone XS Max, владельцу придется оставить в сервисе 329 долларов, а починить полностью обойдется в 599 долларов. И это при том, что стоимость новинки составляет минимум 1099 долларов.

Американская корпорация Apple презентовала новейшие смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в среду. Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт.