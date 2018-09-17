Как покупать и хранить картошку: советы экспертов

СУХУМ, 17 сен —Sputnik. Роскачество отмечает, что при выборе картофеля следует обращать внимание на его внешний вид. Так, клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы, кожура картошки должна быть желтой и неокрепшей, а поперечный диаметр клубня — составлять от 40 до 80 миллиметров.

"Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин", — добавляет организация.

В то же время клубни картошки могут быть с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке. Кроме того, на клубнях возможны механические повреждения (например, порезы или вмятины) длиной не более 10 миллиметров и глубиной не более 4 миллиметров.

Этикетка товара должна содержать информацию о наименовании продукта с указанием сорта и страны происхождения, нетто-массу, наименование и место нахождения, дату сбора и дату упаковывания, срок годности, условия хранения, информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (если они применяются).

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Кроме того, на этикетке может быть использовано наименование продукта с указанием "ранний" или "поздний", "для длительного хранения". Роскачество также указывает, что, согласно ГОСТу, картофель не следует хранить на свету. "Чтобы картофель оставался в форме, его необходимо хранить при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95%", — отмечается в сообщении.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".