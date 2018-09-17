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Картофель

Как покупать и хранить картошку: советы экспертов

© Фото: Agence Producteurs Locaux Damien Kühn
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Роскачество подготовило рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе картошки.

СУХУМ, 17 сен —Sputnik. Роскачество отмечает, что при выборе картофеля следует обращать внимание на его внешний вид. Так, клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы, кожура картошки должна быть желтой и неокрепшей, а поперечный диаметр клубня — составлять от 40 до 80 миллиметров.

Картофель
CC0
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"Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин", — добавляет организация.

В то же время клубни картошки могут быть с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке. Кроме того, на клубнях возможны механические повреждения (например, порезы или вмятины) длиной не более 10 миллиметров и глубиной не более 4 миллиметров.

Этикетка товара должна содержать информацию о наименовании продукта с указанием сорта и страны происхождения, нетто-массу, наименование и место нахождения, дату сбора и дату упаковывания, срок годности, условия хранения, информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (если они применяются).

Свежевыкопанный картофель
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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Кроме того, на этикетке может быть использовано наименование продукта с указанием "ранний" или "поздний", "для длительного хранения". Роскачество также указывает, что, согласно ГОСТу, картофель не следует хранить на свету. "Чтобы картофель оставался в форме, его необходимо хранить при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95%", — отмечается в сообщении.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".



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