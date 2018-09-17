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Сфинкс

Нового сфинкса нашли археологи в Египте

© Фото: Hossam M. Omar
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Размер нового сфинкса составляет 70 сантиметров и сделан он из песчаника.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Археологи обнаружили уменьшенную статую сфинкса в Ком-Омбо в 50 километрах от Асуана на юге Египта, сообщает газета Youm7 со ссылкой на заявление директора по делам древностей Ком-Омбо Ахмада Сеййида.

"Последняя находка уменьшенной статуи сфинкса восходит к эпохе Птолемеев (IV-I века до н.э. — ред.), однако на ней не было найдено надписей, точно указывающих на определенную эпоху", — заявил Сеййид.

Пирамиды Гиза в Египте
© Sputnik . Michael Klimentyev
Остатки деревни возрастом около шести тысяч лет нашли в Египте

Чиновник отметил, что в эпоху Птолемеев перед храмами часто устанавливались уменьшенные статуи сфинкса. Делалось это для защиты храмов и находящихся в них предметов. То же самое можно встретить рядом с храмами острова Филы.

Ранее еще одна статуя сфинкса была найдена под землей египетскими рабочими в ходе ремонта дороги в египетском Луксоре.

Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (около 2500 года до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — "отец страха"). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, "обновлять" только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.



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