Путин и Эрдоган решили создать в Идлибе демилитаризованную зону

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Россия и Турция решили создать демилитаризованную зону в Идлибе, заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", — сказал он.

Зону будут контролировать подвижные патрульные группы турецких подразделений и российская военная полиция.

К 10 октября из зоны по предложению президента Турции выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок.

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Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

США и их союзники выступают против военной операции в Идлибе, которую может провести против террористов сирийская армия при поддержке ВКС. Ранее в Минобороны сообщили, что по ряду объектов террористов в этой провинции уже нанесены удары высокоточным оружием.