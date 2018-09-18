Минобороны России: летчики Израиля подставили российский Ил-20 под удар ПВО Сирии

Примерно в то же время, когда был сбит самолет Ил-20, четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии", — сказал он.

Генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии.

Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать обвинения со стороны Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет. Судьба находившихся на борту Ил-20 военнослужащих неизвестна.