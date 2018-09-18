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Мессенджер WhatsApp

Эксперты рассказали, зачем россияне пользуются смартфонами

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Исследование "Медиапотребление в России — 2018" провела компания Deloitte.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Самой востребованной у россиян функцией в смартфонах оказались мессенджеры. Еще в прошлом году россияне чаще всего использовали смартфоны для телефонных звонков, пишет РИА Новости.

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Около 69% россиян использует WhatsApp, 57% — Viber и 45% — Skype. Всего из выборки принявших в исследовании респондентов — 93% используют на смартфоне мессенджеры.

Отмечается, что WhatsApp (58%) и Viber (38%) — лидеры среди мессенджеров в России.

За год также выросла популярность Telegram — до 25% вырос процент использования на смартфонах где он уже установлен и до 10% увеличился индекс его использования.

Исследование проводилось в июне 2018 года, выборка, представляет население России по полу, возрасту и типу населенного пункта, 8 федеральных округов, 46 субъектов страны, более 250 населенных пунктов.



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