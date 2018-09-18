Нетаньяху обсудил с Путиным в телефонном разговоре ситуацию с крушением Ил-20

Премьер-министр Израиля выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о необходимости продолжения координации военных двух стран в Сирии, несмотря на гибель там российского самолета-разведчика Ил-20, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Дружинин Путин: к инциденту с Ил-20 привела цепь трагических случайностей

"Нетаньяху подчеркнул важность продолжения координации в сфере безопасности между Израилем и Россией, которая за последние три года предотвратила множество потерь с обеих сторон", — сообщила канцелярия главы правительства.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Нетаньяху выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20 в Сирии, и предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.