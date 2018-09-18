В США завели уголовное дело против Tesla из-за твита Илона Маска

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Министерство юстиции США начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества, возникшего после заявления основателя Tesla Илона Маска о намерении осуществить обратный выкуп акций компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

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Американский биржевой регулятор — Комиссия США по ценным бумагам и рынкам, также начал расследование.

Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее Маск заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний.

Затем, позднее в августе, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной, об этом говорилось в его заявлении в блоге компании. Предприниматель тогда отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.