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Эмблема ФБР

В США нашли применение мемуарам экс-главы ФБР

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
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Мемуары Джеймса Коми, рассказывающие о его взаимодействии с американским лидером Дональдом Трампом, поступили на полки книжных магазинов США 17 апреля 2018 года.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного со своего поста президентом Дональдом Трампом, лягут в основу телесериала, который снимет производственная компания CBS Television Studios, пишет RT.

Автором сценария по книге Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" станет Билли Рэй, известный по работе с фильмом "Капитан Филлипс", а продюсером – Алекс Куртцман, в чьем послужном списке телесериал "Звездный путь: Дискавери".

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Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон назвала действия ФБР и Коми одной из причин ее поражения на выборах.

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