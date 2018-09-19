Дмитрий Медведев поздравил нового премьер-министра Абхазии с назначением

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 18 сентября представил министрам нового главу правительства республики Валерия Бганба, который сменил Геннадия Гагулия, трагически погибшего в автомобильной катастрофе 8 сентября.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Валерия Бганба с назначением на пост премьер-министра Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Россию и Абхазию связывают добрососедские, дружественные и союзнические отношения. Уверен, что наращивание взаимодействия по правительственной линии, расширение торгово-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей, продвижение крупных совместных проектов отвечают долгосрочным интересам обеих наших стран", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новым премьер-министром Абхазии стал Валерий Бганба

Бывший глава абхазского правительства Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.

Валерий Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР. В 1971 году поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1976 году. С 1976 по 1978 год работал агрономом совхоза "Гардалинский" в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР.

В 1978-1979 годах — агроном управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома. В 1979 году Валерий Бганба избран вторым секретарем Гагрского горкома комсомола, в 1982 году стал заведующим отделом сельского хозяйства Гагрского горкома КПСС. В 1989 году работал директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода.

В том же году назначен начальником управления сельского хозяйства Гагрского района. С 1991 по 1997 год Валерий Бганба — депутат Верховного Совета и Парламента Республики Абхазия. В 1992-1993 годах был членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона.

В 1998 году стал председателем Собрания Гагрского района, а в 2001 повторно избран председателем Гагрского Cобрания. С 2002 по 2006 год руководил Гагрским районом.

В 2006-2007 годах работал директором санатория "Амра-Интернешнл". С 2007 по март 2012 годы — депутат Парламента. 3 апреля 2012 года Валерий Бганба был избран спикером Парламента Республики Абхазия пятого созыва.

В 2011 году Валерий Бганба был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за большой вклад в становление и укрепление абхазской государственности, совершенствование законодательства страны.

31 мая 2014 года во время политического кризиса в Абхазии Бганба стал исполняющим обязанности президента страны.