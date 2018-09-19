"Смертоносный сюрприз" против "игрушек": немецкие СМИ рассказали о советском Т-34

Немецкие танки Pz.I, II, III во время Второй мировой были "лишь игрушками", в то время как советский Т-34 обладал мощным орудием, отличной маневренностью и наклонной лобовой броней, которую стандартные противотанковые орудия Вермахта не пробивали.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Советский танк Т-34 был настоящим "смертоносным сюрпризом" для Вермахта во время Второй мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Stern.

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В издании считают, что разгадали один из секретов успеха Т-34 — простая и гениальная конструкция, которая легко позволяла наладить массовое производство танка. С советской машиной не смог "поспорить" ни один новый танк Вермахта еще и потому, что силовая установка Т-34 была новаторской для своего времени, и на танке был установлен дизельный V-образный двигатель B-2.

Наследники этого мотора используются в современных российских боевых машинах, таких как Т-90, заключает издание.

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T-34 — легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Машина являлась основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.