17:35 19 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.01
  • EUR78.36
Поиск
Робот WayBo

Пополнение в ростовском зоопарке: робот-кассир приступил к работе

© Фото : предоставлено пресс-службой ДГТУ
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Основная цель создания робота была достигнута, робот способен заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Разработанный выпускниками и студентами опорного Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону, сервисный робот WayBot начал работать в ростовском зоопарке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Всемирная конференция роботов в Пекине
© RUPTLY.
Робот на любой вкус: как проходит конференция робототехники в Пекине

Робот-кассир встречает посетителей, знакомит их с жизнью зоопарка, реализует входные билеты, а также выдает билеты, приобретенные на сайте учреждения. Более того, по информации разработчиков, WayBot умеет выводить на сенсорный экран актуальные новости о представленных в зоопарке животных и анонсировать мероприятия.

"Наша команда старается сделать зоопарк мобильным и удобным для наших гостей, и я думаю, робот WayBot станет любимчиком публики", – сказала директор зоопарка Александра Жадобина. Робот будет способен принимать оплату банковскими картами и посредством сервиса Google Pay. 

Робот "на подхвате": как официант "Нарт" выполнил заказ>>

WayBot был представлен общественности в феврале текущего года.

Теги:
роботы, Ростов, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Столкновение автобусов в Воронеже – кадры с места событий
Страшное ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Воронеже: кадры с места
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia