Пополнение в ростовском зоопарке: робот-кассир приступил к работе

Основная цель создания робота была достигнута, робот способен заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Разработанный выпускниками и студентами опорного Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону, сервисный робот WayBot начал работать в ростовском зоопарке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Робот-кассир встречает посетителей, знакомит их с жизнью зоопарка, реализует входные билеты, а также выдает билеты, приобретенные на сайте учреждения. Более того, по информации разработчиков, WayBot умеет выводить на сенсорный экран актуальные новости о представленных в зоопарке животных и анонсировать мероприятия.

"Наша команда старается сделать зоопарк мобильным и удобным для наших гостей, и я думаю, робот WayBot станет любимчиком публики", – сказала директор зоопарка Александра Жадобина. Робот будет способен принимать оплату банковскими картами и посредством сервиса Google Pay.

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WayBot был представлен общественности в феврале текущего года.