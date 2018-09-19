ОБСЕ назвала самую заминированную территорию в мире

Информация была озвучена по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое прошло в Минске в среду.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Восток Украины в результате конфликта в Донбассе стал одной из самых заминированных территорий в мире, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает РИА Новости.

"Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", — сказал Сайдик в среду в Минске, комментируя журналистам ход переговоров по урегулированию в Донбассе в рамках заседания в среду контактной группы и ее рабочих подгрупп.

Сайдик отметил, что координатор подгруппы Эртугрул Апакан на заседании особо отметил "важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему".

Дипломат сообщил, что в целом подгруппа обсудила вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения, а также разминирования.