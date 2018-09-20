Кабул готовится к мирным переговорам с талибами*

Один из лидеров движения Талибан*, полевой командир Шир Ага ранее заявил, что движение приветствует мирные переговоры с властями Афганистана, не акцентируя внимание на участии посредников.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Официальный Кабул готов к проведению прямых переговоров с движением "Талибан"* без предварительных условий, но только в рамках действующей конституции Афганистана, рассказал РИА Новости заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

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"Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам. У нас нет никаких предварительных условий, кроме одного — чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Мы готовы на любой прямой диалог, встречи с талибами*, готовы выслушать их требования и высказать свое мнение по этому поводу", — сказал Тамил.

Встреча по межафганскому урегулированию в "московском формате" по плану должна была состояться 4 сентября, однако по инициативе Кабула эта дата была перенесена. В настоящее время МИД России и Афганистана ведет согласование новых дат и модальности будущей встречи. Ранее в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, что планирует встретиться 20 сентября в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи "московского формата". Он также добавил, что представители движения "Талибан"* по-прежнему готовы участвовать в этой встрече.

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