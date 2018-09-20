Эксперты оценили эффективность ВВС США как низкую

Военные специалисты, изучив данные о предыдущих операциях американских ВВС, дали оценку их возможностям в восьми различных боевых ситуациях, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение авиаударов и транспортные перевозки.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Анализы исследовательского центра RAND и Счетной палаты США свидетельствуют о несоответствии американских ВВС требованиям возможных конфликтов будущего, из-за технических проблем, дефицита подготовленного персонала и перегруженности задачами, передает РИА Новости со ссылкой на портал The National Interest.

Данные исследования рисуют "мрачную картину" положения дел в американской авиации. Эксперты оценили потенциал ВВС США в четырех возможных конфликтах будущего: новой холодной войне с Россией или Китаем с крупным и небольшим региональным конфликтом, при операциях по принуждению к миру с введением бесполетных зон, а также в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Как видно из расчетов RAND, нет сценария к котором американская авиация смогла бы достичь 100-процентного успеха, подчеркивает The National Interest. Так, в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно, пишет журнал.

© Sputnik . Наталья Селиверстова СМИ: министр ВВС США видит в России угрозу номер один для Вашингтона

Как указали Аналитики подчеркнули,что сценарий с наименьшей вероятностью прямого боестолкновения вызвал у ВВС США самые серьезные проблемным. Так, в операциях по принуждению к миру американская авиация сможет обеспечить лишь 29% потребностей в области разведки и рекогносцировки, 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении бомбовых ударов, отмечается в статье.

Кадры с места крушения американского "Геркулеса">>

Причины таких неутешительных результатов, по мнению аналитиков, — серьезные проблемы в техническом обслуживании самолетов, а также дефицит подготовленных кадров, заключил журнал.

Ранее The National Interest составил список худших реактивных истребителей за всю историю существования американских ВВС.