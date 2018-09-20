Мария Захарова: по Sputnik бьют, потому что он эффективен

Мария Захарова затронула тему давления на Sputnik на дискуссии "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет", прошедшей в рамках международной конференции Baltic Weekend 2018.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Претензии, предъявляемые в ряде стран Запада к международному агентству и радио Sputnik, объясняются высокой эффективностью его воздействия на целевую аудиторию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на форуме Baltic Weekend.

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Она напомнила, что предшественница Sputnik, радиовещательная компания "Голос России", никогда не подвергалась подобным нападкам.

"Что же изменилось? Количество языков? У "Голоса России" их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна", – подчеркнула Захарова.

"Как только мы становимся глобально эффективными, как только выходим на конкурентоспособный уровень, тут же заканчиваются правила, моментально! Не остается ни толерантности, ни уважения к праву, к нормам закона. Мы оказываемся на тех космических орбитах, где земные законы перестают действовать, — отметила официальный представить МИД РФ.

Основные претензии в адрес Sputnik, которые довелось слышать Захаровой от зарубежных коллег и журналистов, прежде всего французских, – "они распространяют дезинформацию". В ответ на это она попросила подготовить подборку примеров такой дезинформации.

"За все это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации", — сообщила Захарова.

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Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, который ежегодно проходит в Северной столице России – Санкт Петербурге. За 17 лет Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Sputnik является генеральным международным партнером Baltic Weekend-2018. Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете.

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