Трамп призвал ОПЕК "сейчас же" снизить цены на нефть

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) "сейчас же" снизить цены на нефть, передает РИА Новости.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и тем не менее они продолжают добиваться повышения цен на нефть" — написал американский президент в своем официальном Twitter-аккаунте. Он также назвал картель "монополией".

Сразу после этого твита цена нефти марки Brent днем в четверг перешла к снижению. По состоянию на 14:48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3 процента — до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления Трампа дорожала на 0,4 процента, торгуясь на уровне 79,73 доллара. Марка WTI замедлила рост, увеличиваясь на 0,08 процента, до 70,8 доллара.

Ранее Трамп уже обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что организация "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

В Алжире в воскресенье состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На ней планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

© Sputnik . Maksim Bogodvid Мировые цены на нефть стабилизировались

ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (ОПЕК+) пришли к соглашению в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК поставила цель уйти от ее перевыполнения.

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Подчеркивалось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.