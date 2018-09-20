Командующий ВВС Израиля передал России информацию о крушении Ил-20

Израильская делегация продолжит встречи с российской стороной и вернется в Израиль "под утро" пятницы, как и было запланировано.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал российским военным информацию о крушении Ил-20, говорится в заявлении представителя армии ближневосточного государства, передает РИА Новости.

Встреча делегаций прошла в Москве. Тель-Авив также поделился данными о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле". © Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных в Сирии

Кроме того, военные согласились с необходимостью дальнейшей координации действий в арабской республике.

"Обе стороны подчеркнули важность интересов обеих стран и продолжения имплементации системы деконфликтизации", — отмечается в пресс-релизе.

Российский самолет-разведчик Ил-20 сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО. Погибли пятнадцать военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По информации Минобороны, летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар.

В российском военном ведомстве считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию и расценивают эти действия как враждебные.