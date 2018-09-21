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240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время военного шоу Вежливые люди

Американские СМИ об артиллерии России: "божественное" оружие

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Новости
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По окончании холодной войны Россия складировала большую часть крупнокалиберной артиллерии типа "Тюльпан" и "Пион", но сейчас решила реанимировать оружие и адаптировать для современных угроз.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Америкаское издание National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США пишет, что  Россия начала модернизацию "божественной" артиллерии, передает РИА Новости.

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Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион". Оба оружия могут быть использованы для стрельбы ядерными снарядами, что, как подчеркивает издание, "НАТО познало бы на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей".

"По некоторым сообщениям, "Тюльпан" модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины", — рассказали в агентстве.

У аналитиков агентства нет точной информации, почему Россия реанимирует старое оружие. Есть предположение, что такая артиллерия будет использована, чтобы "стирать в порошок" укрепления противника.

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"Тюльпан" — советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.

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"Пион" — советская 203-миллиметровая самоходная пушка. Он предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году он поступил на вооружение, и его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза.

Теги:
военные операции, США, Россия


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