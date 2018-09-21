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Ленин выступает против Гитлера на выборах мэра города в Перу

© Sputnik . РИА Новости
Новости
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Кандидат на пост мэра города Юнгар в Перу может быть снят с выборов из-за собственного имени.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес. Это вызвало возмущение со стороны его соотечественника Ленина Владимира Родригеса Вальверде, передает РИА Новости со ссылкой на перуанское радио RPP.

Ленин Родригес Вальверде потребовал у избирательных органов отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра.

Архивное фото.
CC0
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Гитлер Альба Санчес заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде придумали и используют противники, продвигающие другого кандидата.

Политик представляет правую партию "Мы — Перу". В 2011-2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии "Возможности Перу".
"Я хороший Гитлер", — сказал Альба Санчес.

Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.

"Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера", — подчеркнул политик.

Теги:
выборы, Адольф Гитлер, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)


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