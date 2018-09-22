Американские СМИ: подводный флот России приведут в боевую готовность к 2024

Российским субмаринам предписывается класс "Борей 2" или "Борей-А", при этом отмечается, что один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет — "угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить".

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Согласно отчетам американской разведки, подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, приведут в полную боевую готовность к 2024 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки.

Количество новейших субмарин, по данным канала, доведут к этому сроку до восьми. Кроме того, телеканал заявляет, что для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота, пишет РИА Новости.

CNBC приписывает этим подлодкам класс "Борей 2" или "Борей-А" — субмарины четвертого поколения. Каждая из них несет на борту 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью — они будут способны переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков.

Министерство обороны РФ Для чего запущены в серию гиперзвуковые боеголовки России

Таким образом, отмечает телеканал, один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет — "угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить".

Сегодня в составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта "Борей". "Юрий Долгорукий" несет боевое дежурство на Северном флоте, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — на Тихоокеанском. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода — подводного крейсера модернизированного проекта 955 "Борей-А" "Князь Владимир". Корабль сейчас проходит заводские и государственные испытания. Экипаж уже сформирован и подготовлен в учебном центре ВМФ. Ожидается, что "Князь Владимир" отправится служить во флот до конца текущего года.

Ракета "Булава" поступила в ВМФ в начале 2013 года, одновременно с включением в состав флота головного РПКСН "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России и гарантом стратегического паритета с США на ближайшие 30-40 лет. Радиус действия ракеты — восемь тысяч километров, стартовая масса — 36,8 тонны. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.