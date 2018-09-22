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Луна и самолет на закате

Россия предложит проект космической станции на орбите Луны

© Sputnik . Anton Denisov
Новости
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В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции, впоследствии получившей название The Gateway ("Ворота").

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена представить новый проект окололунной станции, получившей название The Gateway ("Ворота"), сообщает РИА Новости.

"Будет ли она российская, или будет международная станция, это предмет переговоров", — сказал глава Роскосмоса.

Он не исключил возможность участия в новом проекте США, а также стран-партнеров по БРИКС.

По словам Рогозина, он проведет на Байконуре переговоры с администратором НАСА Джимом Брайденстайном и расскажет ему о российском видении сотрудничества на орбите Луны. Переговоры планируется провести во время подготовки запланированного на 11 октября старта нового экипажа на МКС.

Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио, Япония
© AP Photo. Eugene Hoshiko
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В сентябре в США прошла международная встреча, на которой обсуждались требования к строительству станции Gateway на орбите Луны. По итогам встречи, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции. Однако позже Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в программе окололунной станции с США в том виде, в котором проект существует сейчас.

Предполагается, что первый модуль — Power Propulsion Module — запустят к Луне в 2022 году. В 2023 году в космос планируется запустить сразу два модуля. Один из них изготовят международные партнеры (модуль ESPRIT для хранения топлива, а также складской модуль американского производства U.S.Utilization Module).



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